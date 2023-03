Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k převzetí písemnosti - Rokycany - Olga TEPLIAKOVA

Č. j. KRPP-1240-29/TČ-2023-030881

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Územní odbor Rokycany

Oddělení hospodářské kriminality

Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Č. j. KRPP-1240-29/TČ-2023-030881 Rokycany 31. března 2023

Počet stran: 1

Výzva k převzetí písemnosti - Olga TEPLIAKOVA, nar. 2001

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Z důvodu nedoručené písemnosti prostřednictvím doručovatelské služby na přechodné doručovatelské adrese adresáta, kdy adresát na uvedené adrese byl neznámý, zásilka se vrátila jako nedoručená a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, přistoupil policejní orgán k tomu, že oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě: Olga TEPLIAKOVA, nar. 09. 07. 2001, svobodná, st. přísl. RUS, trv. bytem Uljany Gromovy č. p. 88, Kalinigrad, Rusko, možnost převzetí následující písemnosti:

- Ode dne 31. 03. 2023 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu, vydáno ze dne 12. 12. 2022 vedené pod č. j. KRPS-304429-6/TČ-2022-010211, vydané Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, Obvodní oddělení policie Hořovice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu a dáleUsnesení podle ustanovení § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu, vydáno ze dne 14. 03. 2023 vedené pod č. j. KRPP-1240-23/TČ-2023-030881, vydané Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, Oddělení hospodářské kriminality, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Rozhodnutí je možné vyzvednout na Územním odboru Rokycany, oddělení hospodářské kriminality, adresou Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, a to v pracovních dnech v době od 7:30 do 15.30 hodin v kanceláři č. 335 nebo po předchozí telefonické dohodě.

Vyřizuje: por. Mgr. Roman Kroft

Telefon: 974335343

K převzetí písemností si s sebou vezměte občanský průkaz nebo cestovní pas. Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 11. 04. 2023 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.

Poučení adresáta:

Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.). Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou aktuální doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje, když na poslední uvedené adrese se nezdržuje a nemá zde ani označenou poštovní schránku. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu jmenované.

Zpracoval: por. Mgr. Roman Kroft

komisař, PČR OHK ÚO Rokycany

Vyvěšeno dne: 31. 03. 2023

Sejmuto dne: 12. 04. 2023

