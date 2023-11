Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k převzetí písemnosti - Rokycany - Ion STRATAN

Č. j. KRPP-121764-129/TČ-2022-030871

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Územní odbor Rokycany

Oddělení obecné kriminality

Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Rokycany 21. listopadu 2023

Počet stran: 1

Výzva k převzetí písemnosti – Ion STRATAN, nar. 1998

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Z důvodu nedoručené písemnosti prostřednictvím doručovatelské služby na přechodné doručovatelské adrese adresáta, kdy adresát na uvedené adrese byl neznámý, zásilka se vrátila jako nedoručená a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, přistoupil policejní orgán k tomu, že oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě: Ion STRATAN, nar. 5.5.1998, str. příslušnost Rumunsko, bytem Dobrogea 20, 20204, Brasov, Rumunsko, v ČR bytem Fillova 979/7, Praha 4

Ode dne 21. 11. 2023 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu, vydáno ze dne 2.9. 2022 vedené pod č. j. KRPS-219034-9/TČ-2022-011416, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, Obvodní oddělení policie Říčany.

Rozhodnutí je možné vyzvednout na Územním odboru Rokycany, oddělení obecné kriminality, adresou Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, a to v pracovních dnech v době od 7:30 do 15.30 hodin v kanceláři č. 338 nebo po předchozí telefonické dohodě.

Vyřizuje: por. Bc. Jan Vondráček

Telefon: 974335920

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2023

Sejmuto dne: 11. 12. 2023

K převzetí písemností si s sebou vezměte občanský průkaz nebo cestovní pas.

Poučení adresáta:

Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.). Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedla žádnou aktuální doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje, když na poslední uvedené adrese se nezdržuje a nemá zde ani označenou poštovní schránku. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu jmenovaného.

por. Bc. Jan Vondráček

komisař

PČR OOK ÚO Rokycany

