Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k převzetí písemnosti - Radnice - Iryna KHOMYNETS

Č. j. KRPP-28051-75/TČ-2024-030811

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Územní odbor Rokycany

Obvodní oddělení Radnice

Plzeňská 55, 338 28 Radnice

Č. j. KRPP-28051-75/TČ-2024-030811 Radnice 15. srpna 2024

​Počet stran: 1



Adresát:

Iryna KHOMYNETS, nar. 01.06.1982

toho času bytem na neznámém místě

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI

Ode dne 16.08.2024 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zrušení zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 05.08.2024 pod č.j.: KRPP-28051/TČ-2024-030811.

Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 7.30 hodin do 15.30 hodin v kanceláři č. 111:

Vyřizuje: nprap. Jan Ksandr

Telefon: 974335732

Vyvěšeno: 15.08.2024

Sejmuto: 27.08.2024

Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 28.08.2024. Po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.

Poučení adresáta:

Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)

Zpracoval: nprap. Jan Ksandr

vrchní inspektor 974335725

jan.ksandr@pcr.cz

odepsáno elektronicky

vytisknout e-mailem