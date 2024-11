Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPE-88985-33/TČ-2024-170311

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim

Obvodní oddělení

Ležáků 1351, 539 01 Hlinsko

Hlinsko 19. listopadu 2024

Vyhlášení popisu věci



Ve věci přečinu "Krádež" podle § 205 odst. 1 písm. a, b) tr. zákoníku a přečinu "Poškození cizí věci" podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 27.09.2024 od 08:00 hodin do 30.09.2024 do 08:30 hodin v blízkosti budovy č.p. 46, ulici Srnská, Hlinsko, u pozemku parcelního č.: 609/29 v k.ú. obce Hlinsko, za pomoci celokovových štípacích kleští přeštípl pletivo drátěného oplocení pozemku, vnikl do areálu, kde u odstaveného nákladního automobilu tovární značky DAF nezjištěným předmětem do palivové nádrže vyvrtal dva otvory o průměru 1,5 a 3 cm a z nádrže odcizil 350 litrů motorové nafty a dále u poblíž zaparkovaného nákladního automobilu tovární značky SCANIA 420, nezjištěným předmětem do hliníkové palivové nádrže o objemu 600 litrů vyvrtal otvor o průměru 1,8 cm a odcizil z ní 160 litrů motorové nafty. Z výše uvedeného vyhlašuji popis věcí:

1. Celokovové, štípací, čelní kleště,

2. jeden kus pracovní rukavice černé barvy s nápisem GEBO na levou ruku, vel. 10/XL, které byly zajištěny dne 30.09.2024 při ohledání místa činu a není známo, komu patří.



Tímto se majitel uvedených věcí vyzývá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců ode dne vyhlášení popisu věci, přihlásil na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní Odbor Chrudim, Obvodní oddělení Hlinsko, Ležáků 1351, 539 01 Hlinsko. Pokud majitel v uvedené lhůtě neuplatní právo k věci, připadá věc do vlastnictví státu.

npor. Mgr. Petr Vomela

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2024

Sejmuto dne: 18. 5. 2025

