Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPU-204860-10/PŘ-2024-040213

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín dne 3.12.2024 ve věci nálezu věcí podle § 25/2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhlašuje popis věci:

1ks sekera s oranžovým topůrkem o délce 42 cm. s čepelí o délce 12 cm. se znaky značného používání a opotřebení

Uvedená věc byla dne 20.11.2024 zajištěna orgánem Policie ČR a mohla by pocházet z "Osada Máj - zahrádkářská kolonie" v Děčíně VI - Letná, ul. Albánská.

K oznámení veřejnou vyhláškou bylo přistoupeno poté, co se nepodařilo zjistit jeho majitele. Toto oznámení bude vyvěšeno na Úřední desce po dobu 15 dní, kdy je možné si věci vyzvednout do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení, a to na adrese útvaru Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

prap. Martin Ulrych

inspektor

tel. 974441151

npor. Bc. Renata Michajličenková vedoucí oddělení tel.: 974441101







Vyvěšeno dne: 3. 12. 2024

Sejmuto dne: 18. 12. 2024

