Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věcí

Č. j. KRPU-6589-7/PŘ-2022-040213

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín OOP Děčín - Podmokly

Tržní 7, 405 02 Děčín

Děčín 8. září 2023

Počet stran: 1

Vyhlášení popisu věci

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín dne 8.9.2023 ve věci nálezu věcí podle § 25/2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhlašuje popis věci:

» igelitová taška zn. Kaufland » zateplená košile vel. XXL, černý límeček, dvě náprsní kapsy, látka se vzorek černých a bílých čtverců

Uvedené věci byly dne 6.1.2022 nalezeny v Děčíně 4 v OD Albert.

K oznámení veřejnou vyhláškou bylo přistoupeno poté, co se nepodařilo zjistit jeho majitele. Toto oznámení bude vyvěšeno na Úřední desce po dobu 15 dní, kdy je možné si věci vyzvednout do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení, a to na adrese útvaru Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín.

Internetová adresa:

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

npor. Bc. Renata Michajličenková

vedoucí oddělení

tel.: 974441101

Vyvěšeno dne: 8.09.2023

Sejmuto dne: 29.09.2023

