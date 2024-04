Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č.j.KRPC-10529-29/TČ-2024-020711

Č.j.KRPC-10529-29/TČ-2024-020711 Blatná 4. dubna 2024

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, obvodní oddělení Blatná, J. P. Koubka 22, 388 01 Blatná

r o z h o d l

dne 04.04.2024 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích Mgr. Michala Komana ze dne 03.04.2024, pod sp. zn. 0 ZN-363/2024 - 16 ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku

takto:

podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

peněžní prostředky ve výši 1,28 korun na bankovním účtu č. 5292174063/0800 vedeném u České spořitelny a.s. majitele Artem KOLUPAIEV, nar. 01.05.2002, svobodná, st. přísl. UKR, doklad: 900518023, trv. bytem Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha-Žižkov, Česko, tel.: 607824487

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Dne 19.01.2024, byly Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice, obvodního oddělení Blatná, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že v době od 18.01.2024 od 16:06 hod. do 19.01.2024 do 08:30 hod. podvodným telefonickým jednáním, kdy do telefonu vystupoval jako bankéř ČNB, vylákal pod záminkou napadení bankovního účtu číslo: 1268874002/550 poškozené Ľuboslavy HVIŠČOVÉ (roz. PALŠOVÁ), nar. 14.05.1967, trv. bytem Nad Lomnicí č. p. 1102, 388 01 Blatná, Česko, finanční částku 12.300,-Kč, kdy tyto finanční prostředky převedla poškozená Hviščová na účet, který ji sdělil neznámý pachatel a to číslo účtu: 5292174063/0800.

Neznámý pachatel, vystupoval do telefonu jako pan Holub, který je zaměstnancem ČNB a požadoval od poškozené převedení jejích peněz z důvodu napadení jejího účtu tzv. třetí stranou, kdy neznámý pachatel telefonoval z těchto tel. čísel: +420721433702 a +420721433547.

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, obvodní oddělení Blatná pod Č.j. KRPC-10529-8/TČ-2024-020711 ze dne 19.01.2024 podle § 79a odst. 1 trestního řádu bylo zažádáno o zajištění peněžních prostředků ve výši 12 300 korun na bankovním účtu č. 5292174063/0800 vedeném u České spořitelny a.s..

Dne 25.01.2024 státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích, Mgr. Michal Koman vyslovil dodatečný souhlas s postupem policejního orgánu podle § 79a odst. 1 trestního řádu, když zprávou od České spořitelny a.s. bylo zjištěno, že ke dni 22.01.2024 byla zajištěna na účtu klienta č. 5292174063/0800 částka ve výši 1,28 korun.

Z výpisu z účtu č. 5292174063/0800 vedeného u ČS a.s.. je pak prokazováno, že k 15.01.2024 činil zůstatek na tomto účtu 1 301,51 korun. V období od 15.01.2024 do 25.01.2024 pak bylo na účet poukázáno celkem 29 300 korun a vyčerpáno celkem 30 640,23 korun, kdy konečný zůstatek na účtu činil -38,72,- korun, avšak disponibilní byl toliko ve výši 1,28 korun.

Jestliže dne 22.01.2024 činil konečný zůstatek na účtu č. 5292174063/0800, toliko -38,72 korun, avšak disponibilní byl toliko ve výši 1,28 korun, a v období od 15.01.2024 do 25.01.2024 bylo z bankovního účtu vyčerpáno více než na tento bankovní účet bylo poukázáno, nelze mít za to, že zajištěné peněžní prostředky ve výši 1,28 korun jsou výnosem z trestné činnosti a na místě není ani z hlediska ekonomičnosti řízení tyto prostředky zajistit jako náhradní hodnotu podle § 79g trestního řádu, proto je na místě peněžní částku ve výši 1,28 korun vrátit majiteli účtu č. 5292174063/0800 Artem Kolupaiev, nar. 01.05.2002, kdy tak bylo ve smyslu ust. § 81a trestního řádu a za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu.

Dne 03.04.2024 státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích, Mgr. Michal Koman vyslovil souhlas s postupem policejního orgánu podle § 79f odst. 1 trestního řádu, tedy zrušením zajištění, neboť již zajíštění není třeba.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto považuji toto rozhodnutí za dostatečně odůvodněné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policejní orgán:

prap. Tomáš Palivec npor. Bc. Miloslav Laňka

inspektor vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 25.04.2024

Sejmuto dne: 04.05.2024

