Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č.j. RPC-136645-87/TČ-2023-020120

Č.j.KRPC-136645-87/TČ-2023-020120 Týn nad Vltavou 4. července 2024

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, ÚKrajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou

r o z h o d l

dne 04.07.2024 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 24.6.2024, pod sp. zn. 0 ZN-3748/2023

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

zrušení blokace finančních prostředků jež byly ponechány na místě ve výši 0 korun českých, až do výše 42 957 korun českých (čtyřicet dva tisíc devět set padesát sedm korun českých) a to včetně peněžních prostředků na účet dodatečně došlých až do uvedené výše na bankovním účtu 199408176/5500, vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ:49240901, jež byly zajištěny usnesením policejního orgánu Obvodního oddělení Police České republiky Týn nad Vltavou podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 29.10.2023 s předchozím souhlasem státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Dne 4.10.2023 policejní orgán Obvodní oddělení Policie ČR Týn nad Vltavou, zahájil podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil dosud neustanovený pachatel tím, že v době od 27.9.2023 21:00 hodin do 4.10.2023 10:00 hodin, prostřednictvím aplikace Whatsapp z telefonního čísla +420739202199, kontaktoval poškozenou Markétu Pilečkovou, nar. 30.12.1981, doklad: 215431101, trv. bytem Dražíč - Vranov č. p. 8, 375 01 Dražíč - Vranov, na její telefonní číslo +420723609673, v reakci na její inzerát na serveru bazos.cz, přičemž se ptal na dostupnost nabízeného rozmetadla, následně se dohodli na platbě a zaslání přes přepravní společnost DPD, k čemuž jí zaslal odkaz na web https://cz-dpd.crystal-pay.pro/cash2586551592, ve kterém poškozená zadala informace o svém běžném bankovním účtu č. 7915314544/0600, včetně PIN kódu, propojený se spořícím bankovním účtem č. 233999230/0600, neznámý pachatel se pak z nezjištěného místa nezjištěným způsobem přihlásil do běžného bankovního účtu poškozené, odkud ze spořícího účtu v 1 odchozí platbě převedl 101 000 korun českých ve prospěch běžného účtu poškozené a následně v celkem 105 platbách z běžného účtu odeslal celkem 104 895 korun českých, kdy všechny platby proběhly dne 3.10.2023. Platby byly provedeny ve prospěch b. ú. č. 199408176/5500 (43 plateb po 999 korun českých, celkem 42 957 korun českých), b. ú. č. 268896944/0300 (1 platba ve výši 999 korun českých), b. ú. č. 173314075/0300 (18 plateb po 999 korun českých, celkem 17 982 korun českých), b.ú. č. 1303695019/3030 ( 43 plateb po 999 korun českých, celkem 42 957 korun českých).

Policejní orgán, obvodní oddělení Policie ČR v Týně nad Vltavou podal státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích návrh, aby vyžádal podle § 8 odst. 2 trestního řádu informace podléhající bankovnímu tajemství u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ:49240901 k bankovnímu účtu 199408176/5500.

Vyhodnocením došlých dokumentů k uvedenému bankovnímu účtu č. 199408176/5500 bylo zjištěno, že jeho jediným majitelem je Prabhu Doss Arul Doss, nar. 17.08.1994, st. přísl. IND, doklad: 001261114, trv. bytem Dornych 519/47, 617 00 Brno - Trnitá, Česko, tel.: 777816967, přičemž ve vztahu k zájmovým platbám bylo využito ust. § 79a trestního. řádu, přičemž se na tomto bankovním účtu podařilo zajistit 0 korun českých.

S Arul Doss byl sepsán úřední záznam o podaném vysvětlení dle ust. § 158/6 trestního řádu. Z jeho podání vysvětlení bylo zjištěno, že je jediným majitelem bankovního účtu 199408176/5500, kdy jeho účet byl napaden neznámým pachatelem, který přes jeho bankovní účet přečerpal finanční prostředky odeslané z bankovního účtu č. 7915314544/0600 (patřící Markétě Pilečkové), přičemž z jeho účtu mimo jiné bez jeho svolení vyčerpal část jeho vlastních finančních prostředků, které odeslal ve prospěch:

-RPAY, ROZETKA, KYIV, UKR platba v částce 28 069,61 korun českých (42578 UAH, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 2 247,39 korun českých (3409 UAH, datum transakce 4.10.2024, datum zúčtování 6.10.2024)

-PAYSEND EU DAC, Dublin, IRL platba v částce 16 090 korun českých (634 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 15 836,87 korun českých (624 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 15 760,73 korun českých (621 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 12 994,36 korun českých (512 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 12 381,71 korun českých (datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024), 13 476,57 korun českých (531 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 5.10.2024

-Skrill.com Skrill7106, Dublin, IRL, platba v částce 2 578.42 korun českých (datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 6.10.2024)

-Skrill.com Skrill7106 Code, London, IRL, platba v částce 2 613,33 korun českých (102,99 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 6.10.2024), 2 587,49 korun českých (101,96 EUR, datum transakce 3.10.2024, datum zúčtování 6.10.2024)

celkem tedy 124 645,55 korun českých z bankovního účtu Arul Doss neznámý pachatel odeslal všechny peníze zaslané z účtu Markéty Pilečkové, nar. 30.12.1981 a zároveň odeslal i peníze, které již na bankovním účtu měl a nebylo pochyb, že je jejich vlastníkem.

Vzhledem k uvedenému, že zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 29.10.2023, ve formě blokace zůstatku a nově příchozích finančních prostředků až do výše 42 957 korun českých, na bankovním účtu číslo 199408176/5500, vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ:49240901 na bankovním účtu 199408176/5500, na majitele Prabhu Doss ARUL DOSS, nar. 17.08.1994, již není třeba, bylo rozhodnuto o zrušení zajištění, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení a v případě zajištění finančních prostředků došlých na uvedený bankovní účet po datu doručení usnesení podle podle ust. § 79a odst. trestního řádu bance, tedy po 30.10.2023, budou tyto uvolněny do dispozice majitele bankovního účtu 199408176/5500, na majitele Prabhu Doss ARUL DOSS, nar. 17.08.1994, protože ji už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tyto finanční prostředky.

Shora uvedený postup dle ust. § 79f odst. 1 trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu je tímto dostatečně odůvodněn.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policejní orgán:

prap. Jan Kořínek npor. Bc. Martin Lidinský, MBA

inspektor vedoucí oddělení

Vvvěšeno dne: 19.07.2024

Sejmuto dne: 02.08.2024

