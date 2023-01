Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, uložení písemnosti - Vítězslav FULMEK

Č. j. KRPL-76139-149/TČ-2022-181171

JID: PCR18ETRfo38439470

Policie České republiky

Územní odbor Semily

Oddělení obecné kriminality

Č. j. KRPL-76139-149/TČ-2022-181171 Semily 9. ledna 2023 Počet stran: 2





Oznámení o uložení písemností veřejnou vyhláškou - OPRAVA

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Oddělení obecné kriminality, dne 09.01.2023 ve věci vedené pod č.j. KRPL-76139/TČ2022-181171 podle ust. § 64 tr. řádu (z.č. 141/1961 Sb.) s odkazem na ust. § 25 odst. 2 správního řádu (z.č. 500/2001 Sb.), oznamuje, že si pan

Vítězslav FULMEK, nar. 08.12.1984 v Praha 2, trv. bytem Horní Brusnice č. p. 284, 544 74 Horní Brusnice, doručovací adresa Štefánikova 416, 507 81 Lázně Bělohrad,

může vyzvednout písemnosti:

usnesení o vrácení věci dle § 80/1 tr. řádu ze dne 02.12.2022 pod č.j. KRPL-76139-117/TČ2022-181171, usnesení o vydání věci dle § 80/1 tr. řádu ze dne 02.12.2022 pod č.j. KRPL-76139-118/TČ-2022-181171, usnesení o vydání věci dle § 80/1 tr. řádu ze dne 02.12.2022 pod č.j. KRPL-76139-116/TČ2022-181171, usnesení o vydání věci dle § 80/1 tr. řádu ze dne 20.12.2022 pod č.j. KRPL-76139-115/TČ2022-181171, usnesení o zničení věci dle § 80/1 tr. řádu ze dne 05.01.2023 pod č.j. KRPL-76139-143/TČ2022-181171, vyrozumění o možnosti prostudovat tr. spis ze dne 09.01.2023pod č.j. KRPL-76139-150/TČ2022-181171,

neboť jmenovanému nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit a jedná se o osobu neznámého pobytu.

Písemnosti si lze vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Oddělení obecné kriminalisty, Vysocká 225, 513 15 Semily, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin.

Vyvěšeno dne: 12.01.2023

Sejmuto dne: 22.01.2023

por. Mgr. Bc. Helena Ušelíková, DiS.

komisař

tel.+420 974 475 461

mob.+420 601 090 182

helena.uselikova@pcr.cz

DS:vsmhpv9



Vysocká 225

513 15 Semily

Tel.: +420 974 475 320

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: vsmhpv9

