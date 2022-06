Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, uložení písemnosti - PELUŇKOVÁ Nicole

Č. j. KRPL-102684-96/TČ-2021-181171

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KŘP Libereckého kraje

Územní odbor Semily

Oddělení obecné kriminality

Vysocká 225, 513 12 Semily

Č. j. KRPL-102684-96/TČ-2021-181171 Semily 16. června 2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád)

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Semily, Oddělení obecné kriminality, Vysocká 225, 513 15 Semily, dne 16. června 2022 ve věci vedené pod číslem jednacím KRPL-102684/TČ-2021-181171 podle ustanovení § 64 trestního řádu (uákon č. 141/1961 Sb.) s odkazem na ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) o z n a m u j e, že si paní:

Nicole PELUŇKOVÁ, nar.: 20.07.1991 v Ústí nad Labem, trvale bytem Skalice u České Lípy č.p. 337, 471 17 Skalice u České Lípy může vyzvednout písemnost:

Vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis

ze dne 16. 06. 2022, číslo jednací KRPL-102684-94/TČ-2021-181171, neboť jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit a jedná se o osobu neznámého pobytu.

Písemnost si lze vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, oddělení obecné kriminality, Vysocká 225, 513 15 Semily, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Tel.: 974475467

radek.stehlik2@pcr.cz

por. Mgr. Marek Stehlík

komisař



Vyvěšeno dne: 20.06.2022

Sejmuto dne: 15.07.2022

