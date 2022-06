Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, uložení písemnosti - BLASKÓ Karel

Č. j. KRPL-8074-41/ČJ-2022-181181

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Územní odbor Semily

Oddělení hospodářské kriminality

Č. j. KRPL-8074-41/ČJ-2022-181181

Semily 13. června 2022



OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality o z n a m u j e veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že si pan:



Karel BLASKÓ, nar.: 14.04. 1982, trv. bytem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové,

může vyzvednout písemnost "Vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis" ze dne 13.6.2022 pod č.j. KRPL-8074-29/ČJ-2022-181181, neboť jmenovanému nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit a jedná se o osobu neznámého pobytu.

Písesmnost si lze vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, oddělení hospodářské kriminality, Vysocká 225, 513 15 Semily, a to vždy od pondělí do pátrku v době od 7:30 hod do 15:30 hod.

nprap. Bc. Soňa Šinkmanová npor. Ing. Lenka Paldusová

vrchní inspektor vedoucí SKPV OHK

tel.: 974475485

e-mail: sona.sinkmanova@pcr.cz



Vyvěšeno dne: 20.06.2022

Sejmuto dne: 30.06.2022

