Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, sdělení o možnosti vyzvednutí písemností - Georgi STOYANOV

Č. j. KRPZ-15377-44/TČ-2023-1515PA-B

Č. j. KRPZ-15377-44/TČ-2023-1515PA-B Vsetín 24. srpna 2023 Počet stran: 1









S D Ě L E N Í

podle ust. § 64 o zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním,

o možnosti vyzvednutí písemnosti







- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, vydané dne 28.07.2023 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality pod č. j. KRPZ-15377-41/TČ-2023-1515PA





Adresát: Georgi STOYANOV, nar. 14.08.1995, st. přísl. Bulharsko





Adresa, na níž má být písemnost doručena: Stepan Berkovich 12, 99999 Sofia, Bulharsko





Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Územní odbor Vsetín

Oddělení analytiky a kybernetické kriminality

4. Května 252 755 01 Vsetín





Protože se doručení předmětné písemnosti nezdařilo a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastích rukou, byla písemnost uložena u policejního orgánu a v době od 31.07.2023 do 09.08.2023 byla na úřední desce Policie ČR zveřejněna výzva k vyzvednutí písemnosti. Adresát si předmětnou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedl, proto se za den doručení považuje poslední den lhůty.





Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.08.2023. Lze si je vyzvednout na shora uvedené adrese v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hod.





S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.





Vyvěšeno dne: 25.08.2023

Sejmuto dne: 24.09.2023







por. Mgr. Josef Balusek

komisař

Související dokumenty Sdělení o možnosti vyzvednutí písemnosti II_sig.pdf

Velikost souboru:368,3 KB / formát PDF

