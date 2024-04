Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení - Igor Li

Č. j. KRPE-61837-78/TČ-2023-170981

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 06.02.2024 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to finančních prostředků nabankovním účtu č. 2631514015/3030 vedeného u společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha Dejvice, majitele Igor Li, a to do výše 285.301,08 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 28.02.2024 adresátovi Igor Li, nar. 01.11.2002, na doručovací adresu sdělenou bankou Orebitská 726/5, 130 00 Praha-Źižkov s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku, je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 05.03.2024.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Bc. Filip Bartošek

komisař

tel. 974578480





Vyvěšeno dne: 05.04.2024

Sejmuto dne: 05.05.2024

vytisknout e-mailem