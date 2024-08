Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-98329-135/TČ-2023-170981

JID: PCR17ETRfo99140760

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Územní odbor Svitavy

Oddělení hospodářské kriminality SKPV

Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Č. j. KRPE-98329-135/TČ-2023-170981 Svitavy 21. srpna 2024

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 10. listopadu 2023 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 4333276003/5500 vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, majitelky Kateryna KIRICHENKO, nar. 14.07.2003, trv. bytem Věkova 1653/16, 147 00 Praha-Braník, Česko , a to do výše 293.900 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 25.07.2024 adresátce Kateryne KIRICHENKO, nar. 14.07.2003, na adresu současného pobytu Věkova č. 1653/16, 147 00 Praha, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátce doručena, neboť adresát nebyl poštovní doručovatelkou zastižen, následně si uloženou písemnost nevyzvednul a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odstavce 4 trestního řádu dne 19.08.2024.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odstavce 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odstavce 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková

komisař





Vyvěšeno dne: 26.08.2024

Sejmuto dne: 25.09.2024

