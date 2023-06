Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-143834-7/TČ-2022-020881

Č.j.KRPC-143834-7/TČ-2022-020881 Tábor 18. října 2022

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Tábor, Oddělení hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor

r o z h o d l

dne 18.10.2022 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci podezření ze spáchání přečinu podvodu dle § 209 odst.1,3 tr.zákoníku a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst.1,3, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že dosud nezjištěný pachatel dne 17.10.2022 v době od 13:00 do 14:00 hod. v obci MLADÁ VOŽICE - MLADÁ VOŽICE na ulici ALOISE MAREŠE č.p. 132 prostřednictvím komunikace Whatsapp, z telefonního čísla +420737633937, zaslal jako zájemce o zakoupení zboží poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. p. 712, 391 43 Mladá Vožice, který na portálu www.bazos.cz nabízel k prodeji moto přilbu za částku 500,- Kč, zprávu s hypertextovým odkazem ( https://dpd-cz.kol688530.shop/csh/63574938 ), která jej přesměrovala na stránky kurýrní služby DPD a následně na poškozeném zvolenou banku ČSOB, kde zadal údaje bankovní identity, aniž by se návazně dostal do smart aplikace své banky ČSOB č.účtu 169716864/0300, kdy vzápětí zjistil , že nemůže ovládat svůj účet a následným kontaktováním operátora banky ČSOB s žádostí o řešení problému s jeho účtem, blokováním a osobní návštěvou v ČSOB Tábor zjistil informaci o odcizení celkové částky 293.450,-Kč, která odešla postupně v 9-ti rozdělených platbách na účty 313236946/0300, 123-8575610287/0100 a 253777846/0600, čímž měla být poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972, trvale bytem Voračického předměstí č. p. 712, 391 43 Mladá Vožice, způsobena škoda 293.450,- Kč,

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

finanční prostředky v celkové výši 91.500,-Kč na bankovním účtu č.313236946/0300, vedeném u Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Dne 18.10.2022 byly podle § 158 odst.3 tr.řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu podvodu dle § 209 odst.1,3 tr.zákoníku a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst.1,3, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že dosud nezjištěný pachatel dne 17.10.2022 v době od 13:00 do 14:00 hod. v obci MLADÁ VOŽICE - MLADÁ VOŽICE na ulici ALOISE MAREŠE č.p. 132 prostřednictvím komunikace Whatsapp, z telefonního čísla +420737633937, zaslal jako zájemce o zakoupení zboží poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. p. 712, 391 43 Mladá Vožice, který na portálu www.bazos.cz nabízel k prodeji moto přilbu za částku 500,- Kč, zprávu s hypertextovým odkazem ( https://dpd-cz.kol688530.shop/csh/63574938 ), která jej přesměrovala na stránky kurýrní služby DPD a následně na poškozeném zvolenou banku ČSOB, kde zadal údaje bankovní identity, aniž by se návazně dostal do smart aplikace své banky ČSOB č.účtu 169716864/0300, kdy vzápětí zjistil , že nemůže ovládat svůj účet a následným kontaktováním operátora banky ČSOB s žádostí o řešení problému s jeho účtem, blokováním a osobní návštěvou v ČSOB Tábor zjistil informaci o odcizení celkové částky 293.450,-Kč, která odešla postupně v 9-ti rozdělených platbách na účty 313236946/0300, 123-8575610287/0100 a 253777846/0600, čímž měla být poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972, trvale bytem Voračického předměstí č. p. 712, 391 43 Mladá Vožice, způsobena škoda 293.450,- Kč.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem policejní orgán rozhodl podle ustanovení § 79a odst.1 tr.řádu o zajištění věci, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Za policejní orgán:

por. Ing. Bc. Pavel Skopec

komisař

Vyvěšeno dne: 05.06.2023

Sejmuto dne: 18.06.2023

