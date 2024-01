Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-137175-10/TČ-2023-020111

Č.j.KRPC-137175-10/TČ-2023-020111 České Budějovice 5. října 2023

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 05 České Budějovice

r o z h o d l

dne 05.10.2023 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod dle § 209 odstavce 1, odstavce 3 trestního zákoníku

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

finanční prostředky ve výši 49 822 Kč na bankovním účtu 329290242/0300 vedeného u Československé obchodní banky, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Dne 05.10.2023 byly policejním orgánem služby kriminální policie a vyšetřování, Plavská 2 v Českých Budějovicích zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel dne 4.10.2023 v době od 16:10 hodin do 19:30 hodin, z přesně nezjištěného místa, již v podvodném úmyslu se neoprávněně obohatit, kontaktoval telefonicky z tel. čísla 777540000 poškozenou osobu Květoslava VALÍČKOVÁ (roz. SAUEROVÁ), nar. 16.06.1958 v České Budějovice, trv. bytem Plzeňská 634/99, 370 04 České Budějovice-České Budějovice 3, sdělil jí, že její bankovní účet vedený u Raiffeisen Bank je v ohrožení, čemuž poškozená uvěřila a přiměl jí, aby ze svého spořícího účtu 9118539010/5500 převedla částku ve výši 500 000 Kč na běžný účet číslo 9115839002/5500, kde měla navíc k dispozici částku ve výši 97 000 Kč, dle pokynů pachatele poškozená vybrala finanční hotovost ve výši 290 000 Kč v hotovosti a v Českých Budějovicích, v budově SportsDirect, České Budějovice, ul. Krčínova, č. 1608, vložila postupně tuto částku za užití QR kódů, které jí pachatel zaslal přes aplikaci Viber, do Bitcoinmatu, a po té, opět na základě instrukcí pachatele, poslala

1)platby ve výši 4 000 Kč, 45 652 Kč, 43 852 Kč, 44 267 Kč a 45 256 Kč, celkem 183 027Kč, ze svého účtu na bankovní účet číslo 3572777003/5500,

2) platby ve výši 4 500 Kč a 45 322 Kč, celkem 49 832 Kč, ze svého účtu na bankovní účet číslo 329290242/0300,

3) platby ve výši 4 000 Kč a 44 200 Kč, celkem 48 200 Kč, ze svého účtu na bankovní na účet číslo 5176599013/0800. Poškozená odeslala ze svého bankovního účtu číslo 9115839002/5500 částku na výši 281 049 Kč na výše uvedené bankovní účty, čímž byla Květoslavě VALÍČKOVÉ, nar. 16.06.1958 byla způsobena celková škoda ve výši 571 049 Kč.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují finanční prostředky ve výši 49 832 Kč na bankovním účtu č. 329290242/0300 vedeného u Československé obchodní banky, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, neboť je důvodné podezření, že se jedná o výnos z trestné činnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Za policejní orgán :

prap. David Dráždil npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek

inspektor vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 03.01.2024

Sejmuto dne: 17.01.2024

