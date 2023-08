Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPM-101831-14/TČ-2022-140518

Č.j.KRPM-101831-14/TČ-2022-140518 Šternberk 25. července 2022

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Šternberk, Oblouková 4, 785 01 Šternberk

r o z h o d l

dne 25.07.2022 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomoucize dne 22.07.2022, pod sp. zn. 4 ZN 287/2022-3

ve věci NP podvod Bělkovice - Lašťany Bandyová

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

peněžní prostředky ve výši 10.040,- Kč (tj. slovy deset tisíc čtyřicet korun českých) na bankovním účtu č. 8293972546/6100, vedeném u Raiffeisenbank, a.s., IČ:49240901 (do 31.12.2021 EquaBank) se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Podle § 79b odst. 1 trestního řádu je osoba příslušná k provedení zajištění povinna neprodleně informovat policejní orgán o provedení zajištění a o sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Dne 2.7.2022 poškozená Mgr. Michaela BANDYOVÁ, nar. 31.07.1987, doklad: 208712228, trv. bytem Bělkovice-Lašťany č. p. 115, 783 16 Bělkovice-Lašťany, tel.: 725740760 na inzertním portálu Facebook Marketplace nalezla nabídku prodeje nafukovací zahradní vířivky za částku 3200 Kč. Prodávající vystupoval pod jménem Adéla Mišíková. Poškozená se s prodávající dohodly na zaslání částky za poštovné a balné ve výši 1.582 Kč, kdy tuto částku dne 2.7.2022 zaslala na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100.

Provedenou analýzou byly dále zjištěny tyto skutky:

dne 22.06.2022 zareagovala poškozená Dana Kociánová na inzertním portálu Facebook Marketplace na nabídku vířivky Whirlpool, která po dohodě s prodávající, vystupující pod jménem Adéla Mišíková zaslala celkovou částku ve výši 2.500 Kč na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100. Věc byla oznámena dne 29.06.2022 na OOP Frýdek - Místek.

dne 30.06.2022 zareagovala poškozená Michaela Řezáčová na inzertním portálu Facebook Marketplace na nabídku vířivky zn. Whirpool , která po dohodě s prodávající, vystupující pod jménem Adéla Mišíková zaslala částku 2.100 Kč na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100. Věc byla oznámena dne 30.6.2022 na OOP Šluknov.

dne 3.7.2022 zareagovala poškozená Kristýna Nedelková na inzertním portálu Facebook Marketplace na nabídku vířivky zn. Whirpool , která po dohodě s prodávající, vystupující pod jménem Adéla Mišíková zaslala částku 2.000 Kč na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100. Věc byla oznámena dne 8.7.2022 na OOP Kouřim.

dne 24.06.2022 zareagovala poškozená Lucie Černá na inzertním portálu Facebook Marketplace na nabídku dětské kuchyňky, která po dohodě s prodávající, vystupující pod jménem Adéla Mišíková zaslala celkovou částku ve výši 929 Kč na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100. Věc byla oznámena dne 7.7.2022 na OOP Třebíč.

dne 27.06.2022 zareagovala poškozená Zdeňka Brunová na inzertním portálu Facebook Marketplace na nabídku dětské kuchyňky, který po dohodě s prodávající, vystupující pod jménem Adéla Mišíková zaslala částku 949 Kč na bankovní účet prodávající č. 8293972546/6100. Věc byla oznámena dne 14.07.2022 na OOP Čáslav.

Ve všech případech do dnešního dne nebylo obdrženo objednané zboží, ani nebyly navráceny finanční hotovosti na bankovní účty poškozených.

Vzhledem k tomu, že při přijetí našeho oznámení bylo dosáhnuto škody nikoli nepatrné (10.040 Kč), je na OOP ČR Šternberk vedeno společné řízené a dne 21.07.2022 byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod dle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.

K účtu č. 8293972546/6100, vedený u Raiffeisenbank a.s. (do 31.12.2021 Equa Bank a.s.), nebyl dosud zjištěn majitel.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé podezření, že dosud neznámý pachatel podvodně vylákal na poškozených finanční částku ve výši 10.040 Kč, která mu byla zaslána na bankovní účet č. 8293972546/6100 vedený u Raiffeisenbank a.s. (do 31.12.2021 Equa Bank a.s.) a která je tímto jednáním výnosem z trestné činnosti. Z tohoto důvodu bylo podle § 79a odst. 1 trestního řádu rozhodnuto o zajištění peněžních prostředků na daném bankovním účtu do výše nejméně 10.040,- Kč, po udělení souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomouci.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Zpracovala: Za policejní orgán:

prap. Martina Linhartová npor. Mgr. Jaroslav Diviš

inspektor vedoucí oddělení

