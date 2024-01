Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-143834-79/TČ-2022-020881

Č.j.KRPC-143834-79/TČ-2022-020881 Tábor 18. ledna 2024

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, oddělení hospodářské kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor

r o z h o d l

dne 18.01.2024 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Táboře ze dne 08.09.2023, pod sp. zn. 0 ZN-1491/2022 ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 1, 3 a přečinu podvod dle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že doposud nezjištěný pachatel dne 17.10.2022 v době od 13:00 do 14:00 hod. v obci Mladá Vožice, na ulici Aloise Mareše č. 132 prostřednictvím komunikace skrze aplikaci Whatsapp, z telefonního čísla +420737633937, zaslal jako zájemce o koupi zboží poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, který na portálu www.bazos.cz nabízel k prodeji moto přilbu za částku 500 Kč, zprávu s hypertextovým odkazem (https://dpd-cz.kol688530.shop/csh/63574938), který poškozeného přesměroval na stránky kurýrní služby DPD, kde zadal údaje bankovní identity do smart aplikace své banky ČSOB k účtu č. 169716864/0300, načež zjistil, že nemůže ovládat svůj bankovní účet a posléze zjistil, že mu z bankovního účtu odešly jím neschválené a neprovedené transakce v celkové výši 293 450 Kč, a to v celkem 9 transakcích na bankovní účty č. 313236946/0300, č. 123-8575610287/0100 a č. 253777846/0600, čímž měla být poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972, trvale bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, způsobena škoda v celkové výši 293 450 Kč,

takto:

podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

finanční prostředky v celkové výši 91 500 Kč na bankovním účtu č. 313236946/0300, vedeném u Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice,

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Neznámý pachatel dne 17.10.2022 prostřednictvím komunikace Whatsapp, z telefonního čísla +420737633937, zaslal jako zájemce o zakoupení zboží poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, který na portálu www.bazos.cz nabízel k prodeji moto přilbu za částku 500 Kč, zprávu s hypertextovým odkazem (https://dpd-cz.kol688530.shop/csh/63574938), která jej přesměrovala na stránky kurýrní služby DPD, kde zadal údaje bankovní identity a ke svému bankovnímu účtu č. 169716864/0300, kdy vzápětí zjistil, že nemůže ovládat svůj účet, a že mu z bankovního účtu odešly jím neschválené a neprovedené transakce v celkové výši 293 450 Kč, a to v celkem 9 transakcích na bankovní účty č. 313236946/0300, č. 123-8575610287/0100 a č. 253777846/0600, čímž měla být poškozenému Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972, trvale bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, způsobena škoda v celkové výši 293 450 Kč.

Na základě podaného vysvětlení poškozeného Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, z doložené komunikace s neznámým pachatelem a z poskytnutého souhlasu s poskytnutím informací, na které se vztahuje bankovní tajemství, bylo zjištěno, že byly provedeny finanční transakce z bankovního účtu č. 169716864/0300 pana Čeňka dne 17.10.2022 ve výši 15 900 Kč, dne 17.10.2022 ve výši 35 600 Kč a dne 17.10.2022 ve výši 40 000 Kč na bankovní účet č. 313236946/0300 vedeném u ČSOB, kdy dne 18.10.2022 bylo policejním orgánem vydáno usnesení dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu k zajištění finančních prostředků na tomto bankovním účtu ve výši 91 500 Kč.

Československá obchodní banka dne 19.10.2022 policejnímu orgánu sdělila, že na bankovním účtu č. 313236946/0300 zablokovala finanční prostředky ve výši 3 000 Kč. Následně bylo bankou sděleno, že bankovní účet je veden na osobu Liubov SAVCHYN, nar. 19.06.1984, trv. bytem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha-Nusle, Česko, která je jedinou majitelkou a disponentkou, kdy zůstatek na bankovním účtu ke dni 29.11.2022 činil 3 000 Kč. Paní Liubov SAVCHYN, nar. 19.06.1984, trv. bytem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha-Nusle, Česko se policejnímu orgánu nepodařilo vyslechnout, neboť tato se nezdržuje na adrese pobytu a je v současné době na neznámém místě.

Z bankou poskytnutého výpisu transakcí za období od 17.10.2022 do 20.10.2022 bylo zjištěno, že dne 17.10.2022 byly provedeny celkem tři příchozí transakce na bankovní účet Liubov Savchyn č. 313236946/0300. Jednalo se o:

1. transakce dne 17.10.2022 ve výši 15 900 Kč z bankovního účtu poškozeného Čeňka č. 169716864/0300 na bankovní účet č.313236946/0300.

2. transakce dne 17.10.2022 ve výši 35 600 Kč z bankovního účtu poškozeného Čeňka č. 169716864/0300 na bankovní účet č.313236946/0300.

3. transakce dne 17.10.2022 ve výši 40 000 Kč z bankovního účtu poškozeného Čeňka č. 169716864/0300 na bankovní účet č.313236946/0300.

Po přijetí výše uvedených finančních částek dne 18.10.2022 neznámý pachatel z bankovního účtu č. 313236946/0300 majitelky Liubov SAVCHYN, nar. 19.06.1984, trv. bytem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha-Nusle, Česko odčerpal finanční prostředky prostřednictvím hotovostních výběrů z bankomatů ČSOB na pobočce banky ČSOB 8098 v Praze 2, kdy na bankovním účtu se podařilo zablokovat pouze částku 3 000 Kč v souvislosti s výše uvedenými příchozími transakcemi od poškozeného Dušana Čeňka.

Pan Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice, dne 4.11.2022 na základě smlouvy o postoupení pohledávek postoupil celou jemu způsobenou škodu v trestním řízení na osobu postupníka a to společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČO: 25695215, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4-Nusle, která se tímto stala poškozenou osobou v trestním řízení vedeném pod Č.j.KRPC-143834/TČ-2022-020881-MM.

Z výše uvedeného prověřování tedy vyplývá, že peněžní prostředky, které byly v souladu s usnesením o zajištění dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 313236946/0300 zajištěny ve výši 3 000 Kč byly neoprávněně podvodným způsobem převedeny z bankovního účtu osoby Dušan ČENĚK, nar. 08.04.1972 v Praha 4, trv. bytem Voračického předměstí č. 712, 391 43 Mladá Vožice. Po zhodnocení těchto skutečností není pochyb o právoplatném majiteli zajištěných finančních prostředků ve výši 3 000 Kč, kterým je, na základě postoupené pohledávky, poškozená společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČO: 25695215, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4-Nusle. Jiné finanční prostředky se v souvislosti s prověřovanou trestní věcí na bankovním účtu nenachází, čímž je na místě zrušit zajištění finančních prostředků v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 313236946/0300.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Ing. Štěpán Kostrůnek

komisař

Vyvěšeno dne: 18.01.2024

Sejmuto dne: 01.02.2024

vytisknout e-mailem