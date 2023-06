Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-62775-39/TČ-2023-020681

Č.j.KRPC-62775-39/TČ-2023-020681 Prachatice 20. června 2023

Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 4. května 2023 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 1610020003/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s. majitele Michala Bartka, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 25.000,-Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 9. června 2023 adresátovi Michal BARTKO, nar. 1991, na adresu trvalého pobytu Jablonecká 360/21, 190 00 Praha-Střížkov, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku, je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 13.6.2023.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Bc. Vilém Kůs

komisař

Vyvěšeno dne: 20.06.2023

Sejmuto dne: 20.07.2023

