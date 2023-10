Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-113513-19/TČ-2023-020881

Č.j.KRPC-113513-19/TČ-2023-020881 Tábor 30. srpna 2023

Počet listů: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, oddělení hospodářské kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor

r o z h o d l

dne 30.8.2023, po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Táboře ze dne 28.8.2023, pod sp. zn. 0 ZN-1356/2023 – 16, ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 1, 3 trestního zákoníku a přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v prostředí internetu umístil webovou stránku napodobující vzhled oficiální stránky banky Creditas, od poškozeného tímto podvodným odkazem a podvodnou webovou stránkou získal přihlašovací údaje k jeho internetovému bankovnictví a následně bez jeho vědomí a souhlasu provedl 4 odchozí finanční transakce ve výši 605.997 Kč, ku škodě poškozeného,

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, jež byly ponechány na místě a to:

peněžní prostředky na bankovním účtu č.: 2801726003/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., ul. Hvězdova č. 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 49240901, ve výši 603.000 Kč,

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, zahájilo dne 16.8.2023 úkony trestního řízení v souladu s ust. § 158 odst. 3 trestního řádu ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 1, 3 trestního zákoníku a přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel tím, že nejméně v době od 13:00 hod. dne 14.8.2023 do 23:59 hod. dne 15.8.2023 umístil do prostředí internetu podvodnou webovou stránku napodobující vzhledem přihlašovací obrazovku internetového bankovnictví od banky Creditas pod internetovým odkazem www.banking-creditas-cz.billiondollarmom.com, kam poškozený vyplnil své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví v domnění, že tyto zadává na oficiálních stránkách banky Creditas, po zadání přihlašovacích údajů nedošlo k otevření nabídky internetového bankovnictví, pouze se ukázala hláška "počkejte chvíli" a celá webová stránka nadále nepracovala, načež poškozený panel s touto webovou stránkou uzavřel a otevřel nový panel, kde se přihlásil do svého bankovnictví u banky Creditas již pod správným webovým odkazem www.creditas.cz, načež ve svém internetovém bankovnictví zjistil, že zůstatek na jeho bankovním účtu byl stále stejný, beze změny, a nebyly v tu chvíli provedeny žádné transakce, po tomto zjištění se z internetového bankovnictví odhlásil, téhož dne okolo 22:45 hod. bylo poškozenému z banky Creditas voláno s tím, že jsou z bankovního účtu prováděny podezřelé transakce, hovor přijala jeho manželka s tím, že poškozený spí a věc neřešila, druhý den poškozený zjistil telefonátem do banky, že došlo k výběrům z bankovního účtu s tím, že zůstatek na uvedeném bankovním účtu je 300 Kč, 4 odchozí transakce ve výši 605.997 Kč směřovaly na bankovní účet č.: 2801726003/5500, čímž měla být poškozenému Vlastimil ŠTECHER, nar. 11.05.1974 způsobena škoda v celkové výši 605.997 Kč.

Z výpisu z bankovního účtu č.: 102198142/2250, majitel Vlastimil Štecher, bylo zjištěno, že dne 14.8.2023 byly provedeny celkem 4 odchozí transakce na bankovní účet č.: 2801726003/5500, zpráva pro příjemce u všech transakcí: Ivan Stambolov a to tak že:

1. transakce dne 14.8.2023 ve výši 149.999 Kč na bankovní účet č.: 2801726003/5500,

2. transakce dne 14.8.2023 ve výši 149.999 Kč na bankovní účet č.: 2801726003/5500,

3. transakce dne 14.8.2023 ve výši 149.999 Kč na bankovní účet č.: 2801726003/5500,

4. transakce dne 14.8.2023 ve výši 156.999 Kč na bankovní účet č.: 2801726003/5500.

Bankou bylo k předmětnému bankovnímu účtu č.: 2801726003/5500 sděleno, že se ke dni 17.08.2023 na tomto bankovním účtu nachází částka 21,70,- Kč a zároveň, že je na tomto bankovním účtu vedeno další zajištění finančních prostředků pod Č.j. KRPL-82561-10/TČ-2023-180513 do výše 23.000 Kč, které je v pořadí první. S ohledem na sdělení informací k zajištění finančních prostředků a výši zůstatku na uvedeném bankovním účtu je patrné, že peněžní prostředky poškozeného byly z předmětného bankovního účtu č.: 2801726003/5500 přeposlány jinam, či vybrány v hotovosti a v současné době se na uvedeném bankovním účtu nenachází a tedy je na místě uvedené zajištění finančních prostředků dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu zrušit v souladu s ust. § 79f odst. 1 trestního řádu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Ing. Štěpán Kostrůnek

komisař

Vyvěšeno dne: 10.10.2023

Sejmuto dne: 20.10.2023

