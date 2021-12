Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu opuštěných zbraní

KRPB-296906/ČJ-2014-0606 Hodonín

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon") vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje dosud neznámému vlastníku veřejný popis opuštěných věcí:

pistole samonabíjecí, výrobce ČZ, model 70, ráže 7,65 Brow., výrobní číslo 279334,

pistole samonabíjecí, výrobce ČZ, model 70, ráže 7,65 Brow., výrobní číslo 279336,

pistole samonabíjecí, výrobce ČZ, model 70, ráže 7,65 Brow., výrobní číslo 279373

Uvedené věci jsou uloženy ve skladu správního orgánu v budově Policie České republiky v ulici Svatopluka Čecha 7 v Hodoníně od data 3.5.2004, kdy je tam odevzdal jejich oprávněný vlastník a držitel z důvodu zániku platnosti svého oprávnění k jejich držení, který však od té doby nevykonává (ani jeho předpokládaný právní nástupce) své vlastnické právo ke zbraním jako věcem movitým.

Dle ust. § 1050 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Nepřihlásí-li se vlastník opuštěné věci ve stanovené lhůtě 6-ti měsíců od data zveřejnění této veřejné vyhlášky, připadají opuštěné věci dle ust. § 68 odst. 3 zákona do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese:

http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx



plk. Mgr. Bc. Ivo Tesař

vedoucí odboru

(podepsáno elektronicky)

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2021

Sejmuto dne: 01. 01. 2022

