Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní - soubor zbraní (bližší popis v textu)

Brno 9. prosince 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:

- vedeno pod čj. KRPB-133813/ČJ-2024-0600IZ:

pistole samonabíjecí, výrobce Valtro, ráže 7,65 mm Browning (předělaná z původně expanzní zbraně ráže 8 mm Knall), v.č. B93.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-63010/ČJ-2024-0600IZ:

brokovnice dvojka označena nápisem Gustav Tichý Moravská Ostrava, výrobce nezjištěn, ráže 16/65, v.č. nejištěno.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-94432/ČJ-2024-0600IZ:

puška vzduchová, výrobce nezjištěn, ráže 4,5 mm (cal. 177), v.č. nejištěno, velmi značná hloubková koroze, kov v pokročilém rozkladu.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-234126/ČJ-2020-0600IZ:

pistole samonabíjecí, výrobce Mauser, model 1910, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 214572, bez doplňků.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-51929/ČJ-2024-0600IZ:

expanzní zbraň, výrobce Walther, model P 22, ráže 9 mm PA Blanc, v.č. LG20453478, 1 ks zásobník, 1 ks pouzdro látkové, běžně opotřebená s rýhami.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-260413/ČJ-2022-0600IZ:

expanzní zbraň, výrobce EKOL, model ALP, ráže 9 mm PA Blanc, v.č. EAP-17070172, 1 ks zásobník.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-104482/ČJ-2024-0600IZ:

malorážka opakovací, výrobce Norinco, model JW 15 A, ráže 22 Long Rifle, v.č. 9440418, 1 ks zásobník, kožený popruh.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-211027/ČJ-2024-0600IZ:

pistole jednoranová, výrobce Německo, model D.R.G.M, ráže 22 Long Rifle, v.č. 2429, silně znečištěná, silná koroze.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-191133/ČJ-2023-0600IZ:

pistole samonabíjecí, výrobce MAB, model A, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 32673, silně znečištěná, zkorodovaná.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-88607/ČJ-2024-0600IZ:

flobertka, výrobce Kora Brno, model neuveden, ráže 6 mm ME Flobert court, v.č. 622470, znečištěná,

revolver, výrobce Německo, model neuveden, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 96915, silně zkorodovaná, bez střenek,

brokovnice broková kozlice, výrobce SSSR, model TOZ-34-EP, ráže 12/70, v.č. SHEN5797,

revolver, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. neuvedeno.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



- vedeno pod čj. KRPB-39265/ČJ-2024-0600IZ:

expanzní zbraň, výrobce Czech Small Arms, model SA vz. 61 Pistol, ráže 9 mm PA Blanc, v.č. F4118B, 1 ks zásobník.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



Jelikož do dnešního dne nebyli zjištěni vlastníci nalezených věcí, jsou věci v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, kontaktní místo Brno, ulice Příční č. 31, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne jejich nálezu.



Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle § 68 odst. 3 zákona v souladu s § 1052 a následujícími zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásíli se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadají nalezené věci do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.



Vyvěšeno dne: 09.12.2024

Sejmuto dne: 28.12.2024

