Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní - soubor zbraní a částí zbraní (bližší popis v textu)

Č. j. KRPB-50023-2/ČJ-2024-0602IZ

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Kontaktní místo Brno

Příční 31

602 00 Brno



Brno 4. září 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:



vedeno pod čj. KRPB-83306/ČJ-2018-0600IZ:

revolver, výrobce Gasser, ráže 9 mm Gasser (předěláno na 38 Special), v.č. 151231, poškození zbraně povrchu korozí.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-149442/ČJ-2024-0600IZ:

revolver plynový, výrobce Itálie, ráže 99 mm R Blanc, v.č. 517233, běžně poškozený.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-132116/ČJ-2024-0600IZ:

puška samočinná, výrobce Česká Zbrojovka, ráže 7,62 x 39, v.č. 17503, 1 x zásobník, 1 ks látkový popruh, zbraň znehodnocená.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-232893/ČJ-2023-0600IZ:

pistole vzduchová, výrobce LOV, model 2, ráže 4,5 mm, v.č. neuvedeno, běžně opotřebená.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-51836/ČJ-2024-0600IZ:

pistole plynová, výrobce Itálie, model ME 8 Police, ráže 8 mm Blanc, v.č. 181302, 1 x zásobník, silně znečištěná.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-622235/ČJ-2024-0600IZ:

pistole samonabíjecí, výrobce Česká Zbrojovka, model 27, ráže 7,65 mm Browning, v.č. 542109, silně zkorodovaná, nefunkční, bez zkušebních značek.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-77944/ČJ-2024-0600IZ:

brokovnice dvojka, výrobce Lancasterka, model nezjištěn, ráže 16/70, v.č. 2300.05, silně zkorodovaná, povrchová rez, bez poškození a doplňků.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.'



vedeno pod čj. KRPB-52098/ČJ-2024-0600IZ:

flobertka, výrobce nezjištěn, model ME 38 Magnum -4R, ráže 4 mm Flobert, v.č. nezjištěno.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-169694/ČJ-2024-0600IZ:

expanzní zbraň, výrobce Bruni, model ME, ráže 8 mm Blanc, v.č. 259944, 1 x zásobník.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-155678/ČJ-2024-0600IZ:

pistole samonabíjecí, výrobce Česká Zbrojovka, model 92, ráže 6,35 mm Browning, v.č. nenalezeno.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-164095/ČJ-2024-0600IZ:

1 ks tělo samonabíjecí pistole, výrobce Česká zbrojovka, vzor 45, bez výrobního čísla,

1 ks jednoranová signální pistole, výrobce Česká zbrojovka, vzor 44/81, ráže 26,5mm, výrobní číslo 26209,

1 ks pravděpodobně kryt závěru, výrobce nezjištěn, vzor neuveden, výrobní číslo 06279,

1 ks lovecká brokovnice dvojka, lankasterka, bez označení výrobce, belgické výroby, ráže 16/16, výrobní číslo 106467,

1 ks brokovnice jednuška lankasterka, německé výroby, ráže .410 (36), označená č. 4, s označením čísla zkušebního protokolu 276.18.8.6.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-174716/ČJ-2024-0600IZ:

pistole jednoranová, výrobce Drulov, model 2, ráže 22 Long Rifle, v.č. 5567, běžně opotřebená.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



vedeno pod čj. KRPB-174803/ČJ-2024-0600IZ:

revolver perkusní, výrobce nezjištěn, model 1858 Remington New model army, ráže 44, v.č. 95873, běžně opotřebený,

válec, výrobce nezjištěn, model nezjištěn, ráže .44, v.č. 11459, běžně opotřebený.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.



Jelikož do dnešního dne nebyli zjištěni vlastníci nalezených věcí, jsou věci v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, kontaktní místo Brno, ulice Příční č. 31, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne jejich nálezu.



Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle § 68 odst. 3 zákona v souladu s § 1052 a následujícími zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadají nalezené věci do vlastnictví státu.



Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.



Zpracoval:

nprap. Ing. Iveta Rivero Ramos



kpt. Mgr. Igor Šoukal

vrchní komisař

podepsáno elektronicky





Vyvěšeno dne: 04.09.2024

Sejmuto dne: 20.09.2024

