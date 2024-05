Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní - brokovnice dvojka, v. č. 33822 2, puška opakovací, v. č. 6039 3, 2x pistole jednoranová, bez v. č.

Č. j. KRPB-124093-8/ČJ-2023-0612IZ

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Kontaktní místo Vyškov

Brněnská 7a

682 01 Vyškov

Č. j. KRPB-124093-8/ČJ-2023-0612IZ

Vyškov 9. května 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle ust. § 10 odst. 2 a 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákona“) vydává v souladu s § 25 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:

1. Brokovnice dvojka, výrobce Belgie, vzor LIEGE, ráže 20/70, 20/70, v.č. 33822

2. Puška opakovací, výrobce Mauser, vzor 98 K, ráže 8x57 IS, v.č. 6039

3. pistole jednoranová, výrobce domácí výroba, vzor neuveden, ráže 22 LR, v.č. nezjištěno

4. pistole jednoranová, výrobce domácí výroba, vzor neuveden, ráže 22 LR, v.č. nezjištěno

Věci byly nalezeny dne 9.6.2023 v rodinném domě v obci Staré Hvězdlice, okres Vyškov a následně odevzdána na Policii České republiky.



Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezených věcí, jsou v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Vyškov, ul. Brněnská 7a, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6-ti měsíců ode dne nálezu.



Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s § 1052 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanovené lhůtě 6-ti měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.



Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.



Za správnost:

npor. Mgr. Hana Smejkalová

vedoucí kontaktního místa Vyškov



Oprávněná úřední osoba:

plk. JUDr. Stanislav HRDLIČKA

vedoucí odboru SZBM





Vyvěšeno dne: 13.05.2024

Sejmuto dne: 29.05.2024

vytisknout e-mailem