Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu nalezených věcí - Airsoftová zbraň, model WE Tactical

Č. j. KRPB-72391-3/ČJ-2024-0613IZ-PG

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Kontaktní místo Znojmo

Pražská 59

670 20 Znojmo

Č. j. KRPB-72391-3/ČJ-2024-0613IZ-PG

Znojmo 13. listopadu 2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva, dle §10 odst. 2 a § 74 odst. 5 zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, v platném znění ( dále jen „zákon“) vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, tuto

v e ř e j n o u v y h l á š k u,

která oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:



Airsoftová zbraň, zn. výrobce Taiwan, mod. WE Tactical, ráže 6 mm, v.č. WET5168



Zbraň byla dne 2.4.2024 odevzdána nálezcem na MP Znojmo, dále pak na PČR OO Znojmo. Prověřováním oznámení a zkoumáním nalezené zbraně nebylo dáno podezření z žádného protiprávního jednání. Dne 4.11.2024 byla tedy uložena jako nález.



Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Znojmo, Pražská 59, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona uložena po dobu 6 měsíců ode dne nálezu.



Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s §§ 1052 a následujícími zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanové lhůtě 6 měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http:/www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.





plk. JUDr. Stanislav Hrdlička

vedoucí odboru SZBM





Vyvěšeno dne: 13.11.2024

Sejmuto dne: 29.11.2024

vytisknout e-mailem