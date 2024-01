Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu střeliva 7,62 x 39 (cvičné).

ČJ. KRPU-4891-4/ČJ-2024-0400IZ-LN

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(Oznámení o nálezu zbraně a střeliva)

Oddělení správního řízení pracoviště v Lounech odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

„80 ks nábojů ráže 7,62 x 39 (cvičné)“

K nálezu nábojů došlo dne 4.1.2024 při rekonstrukci nemovitosti na adrese Hlubany č. 24. Uvedené náboje byly předány na Obvodní oddělení Policie České republiky v Podbořanech jako nález. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu výše uvedených nábojů jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník náboje se může přihlásit na kontaktním místě odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v Lounech, ul. Cukrovarská zahrada 1124, Louny v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Náboje zde budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: www.policie.cz, informační servis, úřední desky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

Zveřejněno dne: 10.1.2024

Sejmuto dne: 10.7.2024

Oprávněná úřední osoba:

nprap. Lucie Aulická

vrchní inspektor

