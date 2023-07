Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu několika zbraní

Č. j. KRPH-67007-2/ČJ-2023-0502IZ

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Krajské ř editelství policie K rálovéhradeckého kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

pracoviště Hradec Králové

Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové



Č. j. KRPH-67007-2/ČJ-2023-0502IZ Hradec Králové 24. července 2023



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracoviště Hradec Králové jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál



o z n a m u j e



veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že dne 21.6.2023 bylo v katastru obce Hradec Králové, ul. Mrštíkova n a l e z e n o:

• černá kuličková pistole bez zásobníku, NEUVEDENO výrobní číslo ani výrobce

• vzduchová pistole, zn. LOV, výr. č. NEUVEDENO, tzv. " FLUSBROK "

• plynová pistole černo-stříbrně barvy se zásobníkem, zn. ITALY, model: 92 AUTO, ráže: 8

mm KNAL, výr. č. 44637

• plynová pistole černé barvy MADE IN W. GERMANY, vzor: ME 9 MINI-PARA, ráže: 9

mm P.A. výr. č. 000291 se zásobníkem, prasklé střenky

• plynový revolver černé barvy, MADE IN ITALY, GUN-TOYS-SRL.M.CHAMPION, ráže

380 KNAL, výr. č. 508524 - hlaveň, výr. č.: C.8894 - rám

uvedené zbraně jsou uloženy na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie

Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracovišti Hradec Králové, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věci.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Hradec Králové.

Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

por. Bc. Michal Švéda

komisař



Tel.: 974 526 300

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: urnai6d

datum vyvěšení: 24.7.2023

datum sejmutí: 24.1.2024

