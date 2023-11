Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu nábojů

Č. j. KRPU-107909-6/ČJ-2017-0400IZ-LN

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu nábojů

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „OSZBM, kontaktní místo Louny“) ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález zbraně:

- jednoranová flobertka, německé výroby, nezjištěné značky, ráže 6 mm Flobert, výr. č. 23

K nálezu zbraně došlo v obci Chlumčany novým majitelem při vyklízení domu č. 31. Zbraň byla dne 19.5.2017 odevzdána na Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Obvodní oddělení Louny.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu výše uvedených nábojů jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník zbraně se může přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Lounech odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Cukrovarská zahrada 1124, Louny v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Zbraň zde bude uložena po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: www.policie.cz, informační servis, úřední desky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.



nprap. Lucie Aulická

vrchní inspektor

oprávněná úřední osoba



Vyvěšeno dne: 03.11.2023

Sejmuto dne: 03.05.2024



