Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu expanzní pistole, nábojek a pouzdra

Č. j. KRPU-72304-11/ČJ-2022-0400IZ-CV

Chomutov 19. června 2023

Oznámení nálezu věci

Oddělení správního řízení pracoviště Chomutov odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 10 odst. 2 a § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e

nález věcí:

- expanzní samonabíjecí pistole VALTRO, model 85 Combat, výr. číslo A12163, ráže 9mm PA Blanc, s jedním zásobníkem a úsťovým nástavcem pro vystřelování pyrotechnických složí

- textilní opaskové pouzdro zn. Dasta

- 60 ks nábojek PV 9 mm P.A.K Wadie

- 42 ks nábojů 9x19 R Jat

K nálezu došlo dne 04.04.2022 v obci Lubenec na adrese Podbořanská č.p. 31 okr. Chomutov.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou tyto v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních uschovány u policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Chomutov, ul. Riegrova 4510, po dobu 6 měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí ve stanovené lhůtě, připadnou nalezené věci dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních, do vlastnictví státu.

Vlastník se může o tyto věci přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00a od 13:00 do 17:00hodin na výše uvedené adrese, nebo telefonicky na tel. č. 974 433 300 - 303

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

por. Bc. Martin Šnajberk

komisař



Vyvěšeno dne: 19.06.2023

Sejmuto dne:

