VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít vyrozumění - AnH Phuong CHU

Č. j. CPR-32557-8/ČJ-2022-931200-SV, AnH Phunong CHU, nar. 18.9.1987, st. přísl. Vietnam

Vyrozumění vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-32557-7/ČJ-2022-931200-SV ze dne 12.10.2022 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Přijímací středisko cizinců, Havířská 515, 664 84, Zastávka, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 15.00 hodin, do 15 dnů ode dne uložení.





Vyvěšeno dne: 09.01.2023

Sejmuto dne: 24.01.2023

vytisknout e-mailem