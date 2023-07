VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Nicolai BRUHALI

Č.j. CPR-14259-2/ČJ-2023-930310-V230, Nicolai BRUHALI, nar. 18.12.1984, st. přísl. Moldavská republika

Rozhodnutí o SV vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-14259-2/ČJ-2023-930310-V230 ze dne 11. května 2023 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, Odbor správních činností, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese pracoviště Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště 686 01, a to a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.

Vyvěšeno dne: 17.07.2023

Sejmuto dne: 01.08.2023

