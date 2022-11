VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Maryna BOIKO

Č. j. CPR-33937-3/ČJ-2022-930310-V244, Maryna BOIKO, nar. 5. 9. 1986, st. přísl. Ukrajina

Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 17. 10. 2022, č. j. CPR-33937-3/ČJ-2022-930310-V244, které bylo vydáno ve zkráceném přezkumném řízení, a které se týká pokuty uložené příkazem na místě ze dne 27. 5. 2022 (č. j. KRPK-46275/PŘ-2022-190022), si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3, a to každý pracovní den v době od 8:00 do 15:00 hodin, ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení.





Vyvěšeno dne: 07.11.2022

Sejmuto dne: 23.11.2022

