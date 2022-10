VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Ferdi KULAZ

Č.j. CPR-27024-2/ČJ-2022-930310-V217, Ferdi KULAZ, nar. 04.04.1996, st. přísl. Turecko

Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 15.09.2022, č. j. CPR-27024-2/ČJ-2022-930310-V217 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Velehradská 1217, 686 01 Uherské Hradiště, a to každý pracovní den v době od 8:00 do 15:00 hodin, ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení.



Vyvěšeno dne: 20.10.2022

Sejmuto dne: 05.11.2022

vytisknout e-mailem