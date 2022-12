Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VÁVRA Tomáš

Č. j. KRPU-238003-956/TČ-2018-040079

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-238003/TČ-2018-040079:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě : Tomáš VÁVRA, nar. 08.11.1974, možnost převzít následující písemnost :

"Upozornění o změně právní kvalifikace ve smyslu § 160 odst. 6 tr. řádu vedené pod č.j.KRPU-238003-949/TČ-2018-040079".

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zák. č.141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný uvedl pro účely doručování adresu, na které se nyní fakticky nezdržuje a poštu si zde nepřebírá, přičemž jiná adresa pro účely doručení není pol. orgánu známa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, a to každý pracovní den od 7:00 hod. do 15:00 hod., do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Internetová adresa úřední desky :

https://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx?q=Y3BpPTM%3d

mjr. Michal Hrabánek v.r.

vrchní komisař

tel. 974 422 494

mobil. 725 522 397





Vyvěšeno dne: 21.12.2022

Sejmuto dne: 05.01.2023

