VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STEPANOVA Tatiana

Č. j. KRPM-91078-54/TČ-2023-140914

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Šumperk

Obvodní oddělení Šumperk

Havlíčkova 10, 787 90 Šumperk

Šumperk 2. listopadu 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení Šumperk, v trestním řízení č.j. KRPM-91078/TČ-2023-140914:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., (dále jen "trestní řád"),

osobě: Tatiana STEPANOVA, nar. 19.07.1998, st. přísl. RUS, trv. bytem Fajmanové 1731/3, 162 00 Praha 6 - Břevnov,

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 08.08.2023, vedené pod č. j. KRPM-91078-32/TČ-2023-140914, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení Šumperk, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

S odkazem na § 63 odst. 3 trestního řádu byla výše uvedená písemnost doručována do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu Fajmanové 1731/3, 162 00 Praha, kterou adresát uvedl pro účely doručování. Protože adresát nebyl na uvedené adrese zastižen, byla zásilka dne 6.9.2023 v souladu s § 64 odst. 2, 3 písm. c) trestního řádu uložena a připravena k vyzvednutí a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Jelikož nebyla zásilka do deseti dnů od uložení vyzvednuta, považuje se, s odkazem na § 64 odst. 4 trestního řádu, poslední den této lhůty, tj. 19.9.2023, za den doručení, přičemž doručované usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu nabylo právní moci dne 23.9.2023. Jelikož po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.

Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení Šumperk, ul. Havlíčkova 10, 787 01 Šumperk.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce a to podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů.

nprap. Petr Valenta DiS.

vrchní inspektor



Vyvěšeno dne: 06. 11. 2023

Sejmuto dne: 06. 12. 2023

