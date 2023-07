Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Mykhailo Chupryna

Č. j. KRPZ-4085-47/TČ-2023-151181-ROK

Uherské Hradiště 14. července 2023

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Oddělení hospodářské kriminality, jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1,3 trestního zákoníku a přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokus podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 209 odst. 3 trestního zákoníku, se osobě Mykhailo Chupryna, nar. 21.11.1990, st. přisl. UKR

podle dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f odst. 1,3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 10.7.2023 pod č.j. KRPZ-4085-13/TČ-2023-151181, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nemá na území České republiky hlášenu žádnou adresu pobytu, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Oddělení hospodářské kriminality, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště 686 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§ 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb.)

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

nprap. Robert Křenek

vrchní inspektor

tel. 974 678 359

robert.krenek2@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 14.07.2023

Sejmuto dne: 29.07.2023

