Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KOLEV Krasimir

Č. j. KRPM-129717-11/TČ-2024-140581-24

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Olomouc

Oddělení hospodářské kriminality

Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc

Olomouc 5. prosince 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j. KRPM-129717/TČ-2024-140581-24

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě Krasimir KOLEV, nar. 17.04.1960, S.K. Neumanna 1901/35

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 20.08.2024 vydaného pod č.j. KRPJ-95555-12/TČ-2024-161712-MAR, vydané Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Obvodním oddělením Humpolec, ve věci zajištění finančních prostředků, které byly tímto usnesením zajištěny.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta s.p. písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hod., do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Bc. Marcela Fichtelová

komisař

974766348

marcela.fichtelova@pcr.cz





Vyvěšeno dne: 06.12.2024

Sejmuto dne: 20.12.2024

