Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Artem LUKIANOV

Č. j. KRPS-158650-25/ČJ-2020-010023-SV

Zastoupen:

Artem LUKIANOV Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

nar. 04.05.1987 IČ: 45768676

státní příslušnost Ukrajina Kovářská 939

KORABELNA 10 90 00 Praha 9 Libeň

552 10 PERVOMAISK, IDDS: napdbrc

PERVOMAISKYI R-N, MYKOLAIVSKA OBL.

UKRAJINA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a o změně některých zákonů, v platném znění, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Artem LUKIANOV, nar. 04.05.1987, trv. bytem: KORABELNA 10

552 10 PERVOMAISK, PERVOMAISKYI R-N, MYKOLAIVSKA OBL. UKRAJINA

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o skončení dokazování, č.j. KRPS-158650-24/ČJ-2020-010023-SV ze dne 24.02.2021.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, U Šestého 1017, 272 03 Kladno, každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

prap. Vilém Kogut inspektor cizinecké policie oprávněná úřední osoba

