Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrii TYKHOLAZ

Č. j. KRPU-128497-36/ČJ-2023-040022-SV-CV

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Most, Pionýrů 2921, 431 00 Most, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 1, písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Oznamuje



veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád



pan(í) Andrii TYKHOLAZ, nar. 30.11.1983, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: BEZ DOKLADU, trv. bytem Sportyvna č. p. 4, 821 00 Lvivská oblast, Drohobych, Ukrajina, přechodně bytem Sedlecká č. p. 1277, 323 00 Plzeň 1, tel.: +420777691718



Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:



1) Usnesení o ustanovení opatrovníka vydané pod č.j. KRPU-128497-34/ČJ-2023-040022-SV-CV

2) Oznámení o ukončení dokazování vydané pod č.j. KRPU-128497-35/ČJ-2023-040022-SV-CV



z důvodu neznámého pobytu dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád.



Písemnosti si výše jmenovaný má možnost vyzvednout u správního orgánu, na adrese OPKPE Most, Pionýrů 2921, 434 01 Most v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 h, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15 den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa:

http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx



telefonické spojení 974 433 800

nprap. Tomáš Boguský

vrchní inspektor

za správní orgán



Vyvěšeno dne: 18.09.2023

Sejmuto dne: 04.10.2023

