VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí - Ahmed HARB

Č. j. CPR-36245-10/ČJ-2022-930310-V240, Ahmed HARB, nar. 4.11.1974, st. přísl. Libanonská republika

Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30. 03. 2023, č.j. CPR-36245-10/ČJ-2022-930310-V240, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 3. 10. 2022, č. j. KRPA-318943-16/ČJ-2022-000022-MIG, si můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Odboru správních činností, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, 130 51 Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08:00 do 14:30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.





Vyvěšeno dne: 20.07.2023

Sejmuto dne: 05.08.2023

