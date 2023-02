Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Petr Vaško

Č. j. KRPU-188664-3/PŘ-2022-040819-TW

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Obvodní oddělení Most – Zahradní, Růžová 1406, 434 01 Most, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 1 a 91 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, rozhodující ve smyslu ustanovení § 70, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,

OZNAMUJE

Veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Pan Petr VAŠKO, trv. tř. Budovatelů 2360/76, si může vyzvednout tuto písemnost:

Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti rozhodnutí vedené pod č.j. KRPU-188664-2/PŘ-2022-040819

z důvodů neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb. správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Obvodní oddělení Most – Zahradní, Růžová 1406, 434 01 Most, v době od pondělí do pátku, od 07.30 do 15.30 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Telefonické spojení 974435500

npor. Bc. Luboš Pešout

vedoucí oddělení

OOP Most Zahradní



Vyvěšeno dne: 14.02.2023

Sejmuto dne: 02.03.2023

vytisknout e-mailem