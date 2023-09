Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - NYKOLYN Nataliia

Č. j. KRPM-30359-83/TČ-2023-141281

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Prostějov

Oddělení hospodářské kriminality

Janáčkova 2, 796 01 Prostějov

Prostějov 21. září

Počet stran: 1

Sdělení

pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 trestního řádu

Adresát: Nataliia Nykolyn, nar. 18.11.1977, trv. bytem Bochovská 567/1, 158 00 Praha-Jinonice

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bochovská 567/1, 158 00 Praha-Jinonice

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení hospodářské kriminality

Doručovaná písemnost: usnesení o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky dle § 79a odst. 1 trestního řádu, číslo jednací KRPM-30675-9/TČ-2023-140581 (KRPM-30359/TČ-2023-141281) ze dne 27.02.2023.

S odkazem na § 63 odst. 3 trestního řádu byla výše uvedená písemnost doručována do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu Bochovská 567/1, 158 00 Praha-Jinonice, kterou adresát označil pro účely doručování. Protože adresát nebyl v místě určení zastižen, byla zásilka dne 05.06.2023 v souladu s § 64 odst. 2, 3 písm. c) trestního řádu uložena a připravena k vyzvednutí a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Jelikož nebyla zásilka do deseti dnů od uložení vyzvednuta, považuje se odkazem na § 64 odst. 4 zákona trestního řádu poslední den této lhůty, tj. 15.06.2023, za doručenou, čímž doručované usnesení podle § 79 odst. 1 trestního řádu nabylo právní moci dne 20.06.2023. Poněvadž po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení hospodářské kriminality, Janáčkova 2, 796 01 Prostějov. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.







Zpracoval:

nprap. Bc. Vladimír Ganzar

vrchní insektor



mjr. JUDr. Leoš Navrátil

vedoucí oddělen



v z. mjr. Mgr. Jiří Chromec

schváleno elektronicky







Vyvěšeno dne: 21.09.2023

Sejmuto dne: 21.10.2023

vytisknout e-mailem