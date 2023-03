Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Lukáš Mačo

Č. j. KRPU-90604-3/PŘ-2022-040864

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle §25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Oddělení hlídkové služby Most, V. Řezáče 224, 43401 Most, jako příslušný orgán státní správy ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE

Veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Pan Lukáš MAČO, trv. bytem Nám. Míru 11, 436 01, Litvínov, okr. Most si může vyzvednout tuto písemnost:

1) Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti rozhodnutí vedené pod č. j. KRPU-90604-2/PŘ-2022-040864

z důvodů neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese PČR, OHS Most, V. Řezáče 224, 43401 Most v době pondělí až pátek 08.00-14.30 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§25 odst. 2, věta 3 zák. č.500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení 974435901, 974435902

Oprávněná úřední osoba: ppor. Mgr. Martin Kovács

vedoucí oddělení



Vyvěšeno dne: 24.03.2023

Sejmuto dne: 10.04.2023





vytisknout e-mailem