Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - FERENC Radomír

Č. j. KRPM_146124-68/TČ-2023-140581-02

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Olomouc

Oddělení hospodářské kriminality

Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc



Olomouc 3. září 2024

Veřejná vyhláška

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j. KRPM-146124/TČ-2023-140581-02

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě

Radomir FERENC, nar. 13.10.1972 v Michalovce, trv. bytem Pri Mlyne 1437/13, Michalovce, Slovensko

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f/1,3 trestního řádu ze dne 03.09.2024 vedené pod č.j. KRPM-146124-63/TČ-2023-140581-02, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality ve věci zrušení zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť současný pobyt jmenovaného je neznámý.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení







por. Bc. David Bureš Dis.



komisař



Vyvěšeno dne 03. 09. 2024

Sejmuto den 18. 09. 2024



