Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Alexej ŠTROBACH

Č. j. KRPU-207981-1/ČJ-2022-040806

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád)

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Most (dále jen „dopravní inspektorát“), jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10, § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 zákona č.500/2004., správní řád, že:

Pan Alexej ŠTROBACH, nar. 6. 5. 1995 si může vyzvednout tuto písemnost:

Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti vedené pod č.j. KRPU-207981-1/ČJ-2022-040806.

Z důvodu nevyzvednuté písemnosti uložené na poště v zákonné lhůtě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb. správní řád.

Písemnost si výše jmenovaný může vyzvednout u správního orgánu na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Most, ul. Václava Řezáče 224/1, 434 01 Most v době pondělí až pátek od 7:30 do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska-aspx

telefonické spojení: 974 438 250, 974 438 253

npor. Bc. Petr Novotný

zástupce vedoucího oddělení



Vyvěšeno dne: 17.03.2023

Sejmuto dne: 03.04.2023





vytisknout e-mailem