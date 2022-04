VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnost převzít vyrozumění - Tran LE

Č. j. CPR-32886-8/Čj-2021-930310-V241, Tran LE, nar. 11.08.1998, st. přísl. Vietnamská socialistická republika

Vyrozumění ŘSCP ze dne 19.04.2022 vedené pod č.j.CPR-32886-6/ČJ-2021-930310-V241 si můžete vyzvednout na adrese Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3, a to každý pracovní den od 8:00 hodin do 15:00 hodin, a to do 15 dnů ode dne uložení.





Vyvěšeno dne: 26.04.2022

Sejmuto dne: 12.05.2022

vytisknout e-mailem