Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost Vitalii SEMENOV

Č. j. KRPH-134060-59/TČ-2022-050481

Jičín 19. května 2023



Oznámení

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Policie ČR v Jičíně podle § 64 odst. 2, 4 tr. řádu

Adresát: Vitalii SEMENOV, nar. 2004

Adresa, na níž má být písemnost doručena: U Santošky 835/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor, Balbínova 24, 506 01 Jičín

Doručovaná písemnost: Usnesení podle ust. § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu pod č.j.: KRPH-134060-53/TČ-2022-050481

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do vaší poštovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu dne 16.05.2023.



Policejní orgán písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce i v elektronické podobě (způsob umožňující dálkový přístup). Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.



Písemnost bude uložena od 19.05.2023 do 29.05.2023



Uloženou zásilku si můžete vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor, Balbínova 24, 506 01 Jičín v pracovní dny od 07:30 do 15:30 hodin ( tel.č. 974 533 493).



Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

por. Bc. František Kryl

komisař

974 533 493

Vyvěšeno dne: 19.05.2023

Sejmuto dne: 29.05.2023

