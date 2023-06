Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Patrycja Karolina HRABSKA

Č. j. KRPH-30901-3/CJ-2023-050515

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

územní odbor Náchod

obvodní oddělení

Husovo nám. 698, 547 45 Náchod

Č. j. KRPH-30901-3/ČJ-2023-050515 Náchod 12. června 2023

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod

- OOP Náchod dle ustanovení § 258 správního řádu

oznamuje

možnost převzít písemnost:

Rozhodnutí o přezkumném řízení - oprava dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu v souladu s ust. § 98 správního řádu, adresované osobě: Patrycja Karolina Hrabska, nar. 03.12.1987, bytem 57-402 Nowa Ruda, ul. Slupiecka 1/1/2, Polsko.

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce, nebot' adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územním odboru Náchod - OOP Náchod, Husovo náměstí 698, Náchod, každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod., a to ode dne vyvěšení na úřední desce, do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky. Tel. kontakt pro případnou předchozí domluvu: 974 534 651 - dozorčí služba OOP Náchod, popř. tel. 974 534 653 - npor. Zapadlo.

Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Datum vyvěšení:14.6.2023

npor. Bc. Martin Kříž

vedoucí oddělení

Související dokumenty Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Velikost souboru:227,9 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem