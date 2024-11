Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Ihor OLIINYK

Č. j. KRPT-171290-98/TČ-2024-070416

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

obvodní oddělení Příbor

Masarykova 637, 742 58 Příbor

Č. j. KRPT-171290-98/TČ-2024-070416 Příbor 5. listopadu 2024

Počet stran: 1

Veřejná vyhláška

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, obvodní oddělení Příbor

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě: Ihor OLIINYK, nar. 29.11.1989 v RAKOVA, trv. bytem Vizina, ul. Slonačna 16, Ukrajina,

možnost převzetí písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 5.11.2024 evidované pod č.j. KRPT-171290-95/TČ-2024-070416

vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Příbor, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Příbor, ul. Masarykova 637, 742 58 Příbor, a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: nprap. Jaroslav Polášek, tel.: 974735751, e-mail: nj.oo.pribor@pcr.cz.

nprap. Jaroslav Polášek npor. Mgr. Michal Přívara

vrchní inspektor vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Vlastislav Macek

Vyvěšeno dne: 05.11.2024

Sejmuto dne: 16.11.2024

