Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška o možnosti vyzvednout zásilku

Č. j. KRPH-122250-76/TČ-2023-050711

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

územní odbor Rychnov nad Kněžnou

obvodní oddělení

Rudé armády 3, 517 41 Kostelec n. Orlicí

Č. j. KRPH-122250-76/TČ-2023-050711 Kostelec n. Orlicí 6. května 2024

VYROZUMĚNÍ ADRESÁTA

o možnosti vyzvednutí zásilky doručované do vlastních rukou

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí tímto vyrozumívá

adresáta : Yevhen SHVAIHER, nar. 04.04.2004, st. přísl. UKR

doručovací adresa adresáta :

1. Pod Klamovkou 472/7, Praha 5-Košíře u osoby Natalia Drahobeckij - poslední známé bydliště v CIS z roku 2023

o možnosti vyzvednutí jemu doručované písemnosti :

1. Čj. KRPH-122250/TČ-2023-050711 ze dne 06. 12. 2023 - Usnesení o zajištění finančních prostředků ( na bankovním účtu číslo 332336838/0300 ) podle ustanovení § 79 a) odst. 1 až 3 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí, přičemž se jedná o písemnost, kterou je třeba adresátovi doručit do vlastních rukou.

Vzhledem k tomu, že se policejnímu orgánu při pokusech o doručení písemností na shora uvedených doručovacích adresách nepodařilo adresáta písemnosti zastihnout, když podle provedeného šetření se jmenovaný adresát na těchto adresách již dlouhodobě nezdržuje a ani zde nemá označenou domovní nebo jinou adresátem užívanou schránku, byly shora specifikované zásilky uloženy u policejního orgánu uvedeného v záhlaví tohoto vyrozumění.

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí :

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.

Uloženou písemnost si může adresát vyzvednout na výše uvedené adrese policejního orgánu každý pracovní den v doběod 7:30 do 15:30 hod.

Pro převzetí písemnosti je třeba, aby adresát prokázal svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti (například cestovním pasem).

Doručující policista: prap. Jakub Ulrych

Poučení:

Podle ust. § 64 odst. 2 TrŘ nebyl-li adresát písemnosti, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, zastižen, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout.

Podle ust. § 64 odst. 3e) TrŘ se písemnost se ukládá u příslušného orgánu policie, jestliže doručuje písemnost sám.

Podle ust. § 64 odst. 4) TrŘ nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti (10) dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoli se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce.

Vyvěšeno dne: 06. 05. 2024

Sejmuto dne: 20. 05. 2024

prap. Jakub Ulrych

inspektor

